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باسيل في ذكرى 13 تشرين: إسرائيل لا تستهدف "حزب الله" وحده وهدفها لبنان كلّه من ناحية أرضه وشعبه

آخر الأخبار
2024-10-12 | 11:47
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باسيل في ذكرى 13 تشرين: إسرائيل لا تستهدف &quot;حزب الله&quot; وحده وهدفها لبنان كلّه من ناحية أرضه وشعبه
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باسيل في ذكرى 13 تشرين: إسرائيل لا تستهدف "حزب الله" وحده وهدفها لبنان كلّه من ناحية أرضه وشعبه

 
 
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