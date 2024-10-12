باسيل: من أخطر ما تقوم به اسرائيل هو محاولتها لاحتلال الاراضي اللبنانية فننبه المجتمع الدولي أن هكذا احتلال يشرّع كل سلاح من خارج منطق الدولة ويكرّس الواقع اللبنانيّ كجبهة مواجهة مسلّحة وساحة مفتوحة يجتمع فيها مسلحين من الدول على حساب الاستقرار

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