باسيل: نريد لبنان وطن الـ10452 كلم² لا تكون أرضه ساحة اختبار وتصفية حسابات ولا يكون أبناؤه حرس حدود لأحد ولا جنودا بخدمة أحد ونريد تحييد لبنان عن أي صراعات خارجية لا مصلحة له فيها

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