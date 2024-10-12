باسيل في ذكرى 13 تشرين: أصبح واضحًا أنّ لبنان لا تعتبر لبنان جزءًا من امنها الدوليّ وانها رغم كل شيء لم تتورّط بعد بحرب مباشرة لوقف تهديم لبنان

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