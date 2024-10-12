النائب إيهاب مطر للـLBCI: نحن مع حصرية السلاح بيد الدولة والمطلوب من "حزب الله" ومن أي فريق آخر العودة الى الدولة ونحن لا نتكلم بمبدأ كسر "حزب الله" أو إلغائه

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