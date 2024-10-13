المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا آلية مدرعة في محيط موقع رامية بصاروخ موجه وحققنا إصابة مباشرة وأوقعنا طاقمها بين قتيل ‏وجريح ‏ ‏

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المقاومة الإسلامية: فجر مجاهدونا عبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة راميا وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ولا زالت الإشتباكات مستمرة بالأسلحة المتوسطة والرشاشة