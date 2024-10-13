المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‏ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وصاروخ بركان وأصبناها إصابة مباشرة

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية‏

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية‏

المقاومة الإسلامية:‏ فجر مجاهدونا ‏عبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها ‏التسلل إلى منطقة تل المدور ‏في بلدة رامية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ولا زالت الإشتباكات مستمرة بالأسلحة ‏المتوسطة والرشاشة