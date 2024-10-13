إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والغربي شمالي إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية تنفذ عمليات إعتراض لصواريخ أطلقت من لبنان وسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية تنفذ عمليات إعتراض لصواريخ أطلقت من لبنان وسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في عشرات البلدات في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ