هآرتس: خطة جنرالات الجيش الإسرائيلي لا تتماشى مع القانون الدولي وفرص دعم المجتمع الدولي لها ضئيلة جدًا

هآرتس: الجيش الإسرائيلي استعد لشن مناورة واسعة شمال غزة بعد توقف مفاوضات صفقة التبادل للضغط على حماس للعودة للمحادثات

هآرتس: الجيش الإسرائيلي استعد لشن مناورة واسعة شمال غزة بعد توقف مفاوضات صفقة التبادل للضغط على حماس للعودة للمحادثات

هآرتس: وفقًا لخطة جنرالات الجيش الإسرائيلي فإن كل من سيتبقى في شمال قطاع غزة سيكون محاصرًا وسيتم تجويعه