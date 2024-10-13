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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات من شمال نهاريا إلى حيفا

آخر الأخبار
2024-10-13 | 02:12
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات من شمال نهاريا إلى حيفا
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات من شمال نهاريا إلى حيفا

 
 
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