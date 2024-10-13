قصف متقطع على كفركلا والخيام وسهل مرجعيون

غارة على منطقة المشاع بين المنصوري ومجدل زون وغارة على منطقة الخشنة في قانا

غارة على منطقة المشاع بين المنصوري ومجدل زون وغارة على منطقة الخشنة في قانا

وسائل إعلام إسرائيلية: إعتراض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا ومحيطها وسقوط عدد منها في المنطقة