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الجيش الإسرائيليّ: صفارات الإنذار تدوي في بلدة شتولا شمال إسرائيل
آخر الأخبار
2024-10-13 | 02:57
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الجيش الإسرائيليّ: صفارات الإنذار تدوي في بلدة شتولا شمال إسرائيل
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