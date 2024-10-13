المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ندين جرائم القتل والتجويع ومساعي الإحتلال في تدمير المنظومة الصحية في الشمال

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نطالب بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية ومحاسبتهم على أفعالهم

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نطالب بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية ومحاسبتهم على أفعالهم

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: للامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم