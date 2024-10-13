ياسين من المطار: هذه المساعدات تأتي في الوقت المناسب لإيصالها بشكل سريع لكل من هو مستحق

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السفير السعوديّ لدى لبنان وليد البخاري: هذا الدعم يأتي لنؤكّد أنّنا يجب أن نساند لبنان في مواجهة التحديات وهو استمرار لمسيرة التعاون والدعم المشترك بين البلدين