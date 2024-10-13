"المقاومة الاسلامية" في العراق: مجاهدونا هاجموا هدفًا حيويًا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر

يديعوت أحرونوت: هناك اعتبارات عملياتية قد تتسبب في تأخير الرد على الهجوم الإيرانيّ

يديعوت أحرونوت: هناك اعتبارات عملياتية قد تتسبب في تأخير الرد على الهجوم الإيرانيّ

السفير السعوديّ لدى لبنان وليد البخاري: هذا الدعم يأتي لنؤكّد أنّنا يجب أن نساند لبنان في مواجهة التحديات وهو استمرار لمسيرة التعاون والدعم المشترك بين البلدين