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غانتس: يجب أن تستمر العملية البرية في لبنان وتتوسع حتى يعود سكان الشمال ولا يضطروا إلى الإخلاء مرة أخرى
آخر الأخبار
2024-10-13 | 10:21
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غانتس: يجب أن تستمر العملية البرية في لبنان وتتوسع حتى يعود سكان الشمال ولا يضطروا إلى الإخلاء مرة أخرى
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