الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في عرب العرامشة ونهاريا ورأس الناقورة تحذيرا من سقوط صواريخ

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والغربي شمالي إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والغربي شمالي إسرائيل

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في عشرات البلدات في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ