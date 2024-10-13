الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس للـ LBCI: لا خوف على الليرة اللبنانية من المضاربات وجرى العمل مع المدعي العام لضبط الاشخاص الذين كانوا يحاولون القيام بذلك

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