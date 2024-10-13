مسعفون: استشهاد ما لا يقل عن 13 فلسطينيًا وإصابة عدد آخر جراء قذيفة دبابة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في وسط قطاع غزة

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