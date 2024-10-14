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o
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الجيش الإسرائيلي: بعد تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة حيفا رصدنا إطلاق صاروخ من لبنان سقط في منطقة مفتوحة
آخر الأخبار
2024-10-14 | 00:44
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الجيش الإسرائيلي: بعد تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة حيفا رصدنا إطلاق صاروخ من لبنان سقط في منطقة مفتوحة
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