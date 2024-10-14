الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين أمس بجروح خطرة أحدهما في معارك لبنان والآخر في غزة
آخر الأخبار
2024-10-14 | 02:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين أمس بجروح خطرة أحدهما في معارك لبنان والآخر في غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلي:
إصابة
جنديين
بجروح
أحدهما
معارك
لبنان
والآخر
التالي
غارة على منزل في بيت ليف - صور
الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين على بلدة معروب استهدفتا منزلين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:08
وصول طائرة مساعدات جديدة الى مطار بيروت من قطر
خبر عاجل
06:08
وصول طائرة مساعدات جديدة الى مطار بيروت من قطر
0
أخبار دولية
06:08
مقتل 3 رجال شرطة على الأقل في هجوم بشمال غرب باكستان
أخبار دولية
06:08
مقتل 3 رجال شرطة على الأقل في هجوم بشمال غرب باكستان
0
أخبار دولية
06:01
رئيس وزراء إسبانيا يحث بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل
أخبار دولية
06:01
رئيس وزراء إسبانيا يحث بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل
0
أمن وقضاء
05:56
غارة على محلات في العين أثناء مرور قافلة المساعدات
أمن وقضاء
05:56
غارة على محلات في العين أثناء مرور قافلة المساعدات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:08
وصول طائرة مساعدات جديدة الى مطار بيروت من قطر
خبر عاجل
06:08
وصول طائرة مساعدات جديدة الى مطار بيروت من قطر
0
أخبار دولية
06:08
مقتل 3 رجال شرطة على الأقل في هجوم بشمال غرب باكستان
أخبار دولية
06:08
مقتل 3 رجال شرطة على الأقل في هجوم بشمال غرب باكستان
0
أمن وقضاء
05:56
غارة على محلات في العين أثناء مرور قافلة المساعدات
أمن وقضاء
05:56
غارة على محلات في العين أثناء مرور قافلة المساعدات
0
أخبار لبنان
05:54
وزارة الاشغال نفت ما يشاع عن هيمنة وزير على املاك عامة: نهيب بالجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية
أخبار لبنان
05:54
وزارة الاشغال نفت ما يشاع عن هيمنة وزير على املاك عامة: نهيب بالجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-10-10
غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة بيروت: رابط إلكتروني لتسجيل النازحين المقيمين في المنازل
أخبار لبنان
2024-10-10
غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة بيروت: رابط إلكتروني لتسجيل النازحين المقيمين في المنازل
0
صحف اليوم
00:35
بري: وقف النار لقي تجاوباً من ماكرون بخلاف بلينكن (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:35
بري: وقف النار لقي تجاوباً من ماكرون بخلاف بلينكن (الشرق الأوسط)
0
خبر عاجل
17:45
الجيش الإسرائيلي يقول ان هجوم مسيرات حزب الله على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح بالغة
خبر عاجل
17:45
الجيش الإسرائيلي يقول ان هجوم مسيرات حزب الله على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح بالغة
0
أمن وقضاء
2024-10-08
مجددا... إنذار من أدرعي لهؤلاء السكان
أمن وقضاء
2024-10-08
مجددا... إنذار من أدرعي لهؤلاء السكان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:32
هكذا كان ليل الجنوب...
أمن وقضاء
03:32
هكذا كان ليل الجنوب...
0
أخبار لبنان
03:28
تسجيل صوتي للشهيد السيد حسن نصرالله يتحدث فيه عن المسيرات
أخبار لبنان
03:28
تسجيل صوتي للشهيد السيد حسن نصرالله يتحدث فيه عن المسيرات
0
أخبار دولية
03:24
بعد هجوم على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا... هذه هي آخر التطورات
أخبار دولية
03:24
بعد هجوم على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا... هذه هي آخر التطورات
0
أخبار دولية
16:29
عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرات أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية في حيفا
أخبار دولية
16:29
عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرات أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية في حيفا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أضرار داخل اسرائيل التي توسع عمليتها البرية في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أضرار داخل اسرائيل التي توسع عمليتها البرية في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
حدثان بارزان اليوم في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:57
حدثان بارزان اليوم في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تفاصيل عن الحركة الدبلوماسية في عواصم الغرب
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تفاصيل عن الحركة الدبلوماسية في عواصم الغرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اليكم ماذا يؤشر كلام غالنت عن عدم السماح لحزب الله بالعودة إلى المناطق الحدودية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اليكم ماذا يؤشر كلام غالنت عن عدم السماح لحزب الله بالعودة إلى المناطق الحدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
النبطية تحت النار: الحرب تدمر التراث المعماري لسوقها وتستهدف الذاكرة الجماعية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
النبطية تحت النار: الحرب تدمر التراث المعماري لسوقها وتستهدف الذاكرة الجماعية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:53
بيان للجيش بعد استهداف اسرائيل آليتين عسكريتين..
أمن وقضاء
11:53
بيان للجيش بعد استهداف اسرائيل آليتين عسكريتين..
2
خبر عاجل
14:11
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال نتنياهو وبايدن
خبر عاجل
14:11
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال نتنياهو وبايدن
3
خبر عاجل
17:45
الجيش الإسرائيلي يقول ان هجوم مسيرات حزب الله على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح بالغة
خبر عاجل
17:45
الجيش الإسرائيلي يقول ان هجوم مسيرات حزب الله على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح بالغة
4
خبر عاجل
05:37
تعميم لوزير التربية حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي الحالي
خبر عاجل
05:37
تعميم لوزير التربية حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي الحالي
5
خبر عاجل
14:56
مصدر سياسي ينفي لإذاعة الجيش الاسرائيلي صدور تعليمات من المستوى السياسي بوقف الغارات على ضاحية بيروت ويؤكد ان كامل لبنان "هدف عسكري وفق أهدافنا"
خبر عاجل
14:56
مصدر سياسي ينفي لإذاعة الجيش الاسرائيلي صدور تعليمات من المستوى السياسي بوقف الغارات على ضاحية بيروت ويؤكد ان كامل لبنان "هدف عسكري وفق أهدافنا"
6
أخبار لبنان
17:39
المقاومة الإسلامية: ما شهده جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظر العدو إذا قرر الإستمرار في الإعتداء
أخبار لبنان
17:39
المقاومة الإسلامية: ما شهده جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظر العدو إذا قرر الإستمرار في الإعتداء
7
أخبار لبنان
07:13
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأوليّ
أخبار لبنان
07:13
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأوليّ
8
أخبار لبنان
14:04
المقاومة الإسلامية: ردًا على الاعتداءات الاسرائيلية على أحياء النويري والبسطة في بيروت وباقي المناطق أطلقنا سربًا من المسيّرات الإنقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا
أخبار لبنان
14:04
المقاومة الإسلامية: ردًا على الاعتداءات الاسرائيلية على أحياء النويري والبسطة في بيروت وباقي المناطق أطلقنا سربًا من المسيّرات الإنقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More