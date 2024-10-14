وزير خارجية إسبانيا: ما تقوم به قوة اليونيفيل ضروري وهجمات إسرائيل عليها غير مقبولة والأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها إصدار أمر بسحب قوات اليونيفيل

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