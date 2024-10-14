وزير البيئة من مطار بيروت بشأن استهداف جانب طريق كانت تمر عليها قافلة مساعدات في بعلبك للـLBCI: هذه جريمة حرب ونتابع مع المحافظ خضر الموضوع بسبب اصابة أحد السائقين فالشاحنات كانت مكشوفة الحمولة وترتفع اعلام الصليب الاحمر عليها

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