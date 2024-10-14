تكتل الاعتدال الوطنيّ: من واجبنا الوطنيّ أن نتعاون لإنقاذ بلدنا والسعي إلى وقف إطلاق النار والإسراع إلى انتخاب رئيس للجمهورية وسنتابع لقاءاتنا في هذا الموضوع

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