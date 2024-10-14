المقاومة الإسلامية: استهدفنا ‌‌تجمعا لقوات العدو في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية

النائب قاسم هاشم للـLBCI: إنّنا أمام مرحلة جديدة والعدو زاد شراسته ويحاول أن يعوّض عن أي خسارة بالمزيد من الإجرام بينما لبنان يؤكّد على الشراكة الوطنية

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