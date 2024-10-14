نقيب الأطباء في بيروت يوسف بخاش للـLBCI: أزمة القطاع الصحيّ بدأت عام ٢٠١٩ وفي ١٧ أيلول ٢٠٢٤ وقعت الضربة الكبيرة “البايجر” لكنّ المستشفيات كلّها استطاعت أن تستوعب العدد الهائل من المتضررين

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بخاش للـLBCI: اعتمدنا مع وزارة الصحة سياسة معالجة الجرحى وتوزيعهم إلى بيوتهم أو مستشفيات أخرى بعيدة عن مواقع النزاع للمحافظة على القدرة الاستيعابية لمستشفيات المناطق المُستهدفة