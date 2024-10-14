بخاش للـLBCI: في ظل الاكتظاظ السكانيّ هناك مخاطر من ظهور أوبئة فاجتمعنا كنقابات ووضعنا قدراتنا في خدمة وزارة الصحة للتجوال على مراكز الايواء للتشخيص في حالة مبكرة عن أي وباء قد يظهر

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