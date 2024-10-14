نقيبة مستوردي المعدات الطبية سلمى سابا عاصي للـLBCI: المخزون الطبيّ يكفينا من ٣ إلى ٦ أشهر ولا نقص في الشركات المستوردة في لبنان في شأن المعدات الطبية التي نحتاجها

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