نقيبة الممرضات والممرضين عبير علامة للـLBCI: الممرضون في مستشفيات الأماكن المعرّضة للاعتداءات يشعرون بالخوف أمّا ممرضو المناطق الأخرى فيعملون تحت ضغوطات بسبب العدد الكبير من المرضى في هذه المستشفيات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك