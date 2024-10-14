المقاومة الاسلامية: القوة الصاروخية والقوة الجوية تواصلان استهداف قواعد عسكرية ومستوطنات في عمق شمال فلسطين المحتلة بتدرجٍ يتصاعد يومًا بعد يوم

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