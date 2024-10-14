مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون من دون طعام أو إمدادات

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن شعوره بالصدمة إزاء الضربات الإسرائيلية العنيفة المستمرة منذ أكثر من أسبوع على شمال قطاع غزة.

وقال إنّ عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون من دون طعام أو إمدادات.

وأضاف في بيان: "في ظل تصاعد الأعمال القتالية في أنحاء الشرق الأوسط، يعزل الجيش الإسرائيليّ على ما يبدو شمال غزة تمامًا عن بقية القطاع وينفذ أعمالًا قتالية وسط تجاهل تام لحياة المدنيين الفلسطينيين وأمنهم".

وأعلن أنّه تلقى تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية أقامت حواجز رملية عند مفترق طريق رئيسي، مما أدى فعليًا إلى "إغلاق شمال غزة" وإطلاق النار على أولئك الذين يحاولون الفرار.