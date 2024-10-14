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الجيش الإسرائيلي يقول إن ثلاثة مقذوفات أطلقت من لبنان وإنه اعترضها جميعا
آخر الأخبار
2024-10-14 | 11:00
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الجيش الإسرائيلي يقول إن ثلاثة مقذوفات أطلقت من لبنان وإنه اعترضها جميعا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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