ميشال معوض للـ LBCI من ايطو: اللبنانيون لم يختاروا هذه الحرب لكن وقفوا الى جانب بعضهم البعض بالشق الانساني ولن يتغير هذا التوجه ولكن بقدر ما نحن متمسكون بالوقوف الى جانب بعضنا نحزم ضرورة عدم وجود سلاح او عناصر حزبية بين المدنيين

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