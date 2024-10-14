المقاومة الاسلامية: ‏استهدفنا تجمعًا لقوات العدو في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة كما ‏تجمعًا لقوات العدو في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية

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