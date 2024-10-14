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o
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o
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المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة كما تجمعًا لقوات العدو في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية
آخر الأخبار
2024-10-14 | 12:29
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المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة كما تجمعًا لقوات العدو في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية
*
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