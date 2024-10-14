وزير الصحة لـ عشرين 30: الاهمية تكمن في التعاون والتنظيم بين جميع عناصر القطاع الطبي والبلديات الفرق المتنقلة ولدينا خطوط ساخنة نتواصل من خلالها مع المرضى النازحين ونؤّمن احتياجاتهم من دون أي كلفة

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