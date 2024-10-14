رئيس الصليب الأحمر أنطوان زغبي لعشرين ٣٠: لا ينقصنا مواد طبية حتى اليوم لكنّنا حتمًا سنحتاج في الأيام المقبلة لذلك نحتاج إلى مساعدات دولية دائمة

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