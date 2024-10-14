الأبيض لعشرين ٣٠: الجاليات اللبنانية كانت تعاني من مشكلة الثقة مقابل إرسال المساعدات لذلك اتبعنا نظام شفافية يشبه النظام المعتمد لادوية السرطان يظهر على أي مستشفيات وُزّعت المساعدات

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