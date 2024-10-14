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الحلبي لعشرين ٣٠: أذكّر أنّ واجب كل مدرسة تأمين التعليم الحضوريّ لمن يرغب والتعليم عن بُعد لمن لا بستطيع الحضور

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2024-10-14 | 14:31
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الحلبي لعشرين ٣٠: أذكّر أنّ واجب كل مدرسة تأمين التعليم الحضوريّ لمن يرغب والتعليم عن بُعد لمن لا بستطيع الحضور
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الحلبي لعشرين ٣٠: أذكّر أنّ واجب كل مدرسة تأمين التعليم الحضوريّ لمن يرغب والتعليم عن بُعد لمن لا بستطيع الحضور

 
 
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