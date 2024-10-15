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أمير قطر: ندعو إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701

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2024-10-15 | 02:23
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أمير قطر: ندعو إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701
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أمير قطر: ندعو إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701

 
 
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