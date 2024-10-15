القناة ١٣ الإسرائيلية: إطلاق نار في الشارع رقم ٤ قرب أسدود

التالي

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من السراي: الاساس هو وقف اطلاق النار والعودة الى كنف الدولة والمتغيرات التي تحصل في المجتمع كبيرة ويجب معالجتها وسيكون لنا دور لننقل حاجات وطلبات الناس لكي تكون المساعدات موجهة الى مستحقيها