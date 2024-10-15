رئيس دائرة المستشفيات في وزارة الصحة هشام فواز للـLBCI: الاضرار كبيرة جدا في مستشفى المرتضى في بعلبك ووصول فرق الصيانة غير ممكن ونعمل على اعادة فتحه قريبا بالتعاون مع ادارته وهذا السيناريو أصبح معتادا وهو أمر خطير

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