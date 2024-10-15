قاسم: لبنان يقع ضمن المشروع التوسعي الإسرائيلي ونحن نساند الفلسطينيين لندفع الخطر عنهم ومنعًا لتوسع إسرائيل

قاسم: بعد وقف إطلاق النار بحسب اتفاق غير مباشر يعود المستوطنون إلى الشمال وترسم الخطوات الأخرى

قاسم: بعد وقف إطلاق النار بحسب اتفاق غير مباشر يعود المستوطنون إلى الشمال وترسم الخطوات الأخرى

قاسم: طوفان الأقصى جاء بعد 75 عامًا من الاحتلال وهذا حقّ مشروع ولا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين