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o
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هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت: أنا ورئيس الوزراء ورئيس الأركان نرى أن العين بالعين في مسألة الرد على إيران
آخر الأخبار
2024-10-15 | 10:10
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هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت: أنا ورئيس الوزراء ورئيس الأركان نرى أن العين بالعين في مسألة الرد على إيران
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