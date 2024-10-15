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أسامة حمدان: نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية عن المجازر والجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد غزة
آخر الأخبار
2024-10-15 | 12:13
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أسامة حمدان: نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية عن المجازر والجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد غزة
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