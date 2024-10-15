الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة كانت قادمة باتجاه إسرائيل من جهة الشرق

قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني يحضر مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري في طهران

قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني يحضر مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري في طهران

أمير قطر: ندعو إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701