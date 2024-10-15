نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل وافقت على تركيز هجومها المقبل على أهداف عسكرية في إيران وهي تشمل منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومصانعها والرد قد يشمل مختبرات أبحاث نووية

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من السراي: الاساس هو وقف اطلاق النار والعودة الى كنف الدولة والمتغيرات التي تحصل في المجتمع كبيرة ويجب معالجتها وسيكون لنا دور لننقل حاجات وطلبات الناس لكي تكون المساعدات موجهة الى مستحقيها

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