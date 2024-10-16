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o
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o
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o
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o
كسروان
27
o
متن
27
o
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سلسلة من الغارات على بلدات ياطر وعيتا الشعب وحداثا والمنطقة الواقعة بين القليلة والحنية وزبقين مع قصف مدفعي عنيف لقرى القطاع الغربي في قضاء صور
آخر الأخبار
2024-10-16 | 02:01
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سلسلة من الغارات على بلدات ياطر وعيتا الشعب وحداثا والمنطقة الواقعة بين القليلة والحنية وزبقين مع قصف مدفعي عنيف لقرى القطاع الغربي في قضاء صور
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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صاحب المبنى المستهدف في ايطو يؤكد للـ LBCI أن الشخص الذي استأجر المنزل هو من آل حجازي وكان استأجره لـ 8 عائلات معظمهم من كبار السن مع طفل وتشير معلومات أخرى الى أن العائلات هي من آل فقيه وآل حجازي
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بخاش للـLBCI: في بعض مراكز الايواء في بيروت اكتشفنا مصابين بمرض الجرب الأسبوع الفائت فتم توزيع الدواء على هذه المراكز وتمت معالجتها
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