المفتي دريان في مستهل القمة الروحيّة المسيحيّة - الإسلاميّة: ثقوا جميعاً ان لبنان سيبقى وطننا جميعاً ايمانه بالله وحدته الوطنية اصالة شعبه كفيلة بحفظه وحمايته واستمراره ورد العدو الاسرائيلي المعتدي

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المفتي دريان: ما حصل هو امتحان عسير لنا جميعا عرّض لبنان كله للدمار وعلينا أن نتعظ وأن يكون درسا لنا في معالجة مشكلاتنا الحالية والقادمة ولعل أهمها انتخاب رئيس للجمهورية