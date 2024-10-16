المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لن نتهاون في الدفاع عن أمننا ومصالحنا ويجب ألا يختبر أحد قوتنا العسكرية ونسعى وندعو إلى السلام في المنطقة ولا خلافات لدينا مع أحد

الخطيب: نحن أهل الدولة ورعاتها وحماتها والحريصون على قيامتها وقوّتها وسلطتها لكنّ الدولة طوال عقود تخلّت عن سيادتها ووقفت وقوف العاجز بل اللامبالي بسيادة وكرامة شعبها ومعاناته وتركته على الحدود للوحش الصهيوني

الخطيب: نحن أهل الدولة ورعاتها وحماتها والحريصون على قيامتها وقوّتها وسلطتها لكنّ الدولة طوال عقود تخلّت عن سيادتها ووقفت وقوف العاجز بل اللامبالي بسيادة وكرامة شعبها ومعاناته وتركته على الحدود للوحش الصهيوني

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب من بكركي: جئنا آملين منكم بموقف على مستوى هذا الواقع الذي تمارس فيه إسرائيل حرب إبادة موصوفة تستهدف كل لبنان بكل ما فيه