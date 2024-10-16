الخطيب: ان وحدتنا الوطنية هي الارض الصلبة التي يستند اليها للدفاع عن الاوطان فاذا ما كانت رخوة ابتعلتنا قبل ان يصل العدو الينا

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شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى من بكركي: نلتقي لنحذر مجددا من خطورة استقواء الخارج بالداخل واستقواء اي طائفة على اخرى ويجب إسكات الأصوات المنادية بأيّ صيغة من صيغ التقسيم والتشرذم المناطقي أو الطائفي